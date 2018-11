Le inchieste trascinano gli ascolti del Tg2: 8,5% di share

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I nuovi direttori dei telegiornali si sono insediati da poco e ora ci si aspetta qualche novità. C'è il Tg1, che resta istituzionale e filo governativo per indole e tradizione. C'è il tiggì di Mentana che non può che essere alla Mentana. E ci sono i telegiornali che stanno cambiando pelle, scelte dettate dai nuovi responsabili. Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano sta puntando molto sulle inchieste, il Tg4 di Gerardo Greco sulla valorizzazione del territorio con i collegamenti dalle piazze. Martedì sera il Tg2 della sera è stato premiato dagli ascolti con un ottimo 8,5% di share e 2,2 milioni di media spettatori (oltre 2 punti in più). A tirare la volata sono le inchieste, da quella internazionale sui termovalorizzatori a quella sulle strade dissestate e sui rifiuti in Campania.