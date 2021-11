Ascolti Tv, il Tg1 della sera visto da 5,4 milioni (23,9% di share)

Ascolti Tv 1° novembre 2021. In prima serata su Canale5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato una media di 2.811.000 telespettatori pari al 18,9% di share. Su Rai1 il film tv Crazy for Football Matti per il calcio 3.143.000 (15,9%). Su Rai3 Report 2.211.000 (10,4%). Su Italia1 il film 3 Days to kill 1.351.000 (6,6%). Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella 941.000 (4,4%). Su Rete 4 Quarta Repubblica 703.000 (4,3%). Su La7 Grey’s Anatomy 17, prima tv in chiaro, 354.000 (1,8%). Su Nove Little Big Italy 302.000 (1,7%). Su Tv8 Il film Spider-Man 2: 310.000 (1,6%).

In fascia Access prime Time vincono su Rai1 Soliti Ignoti Il ritorno 5.079.000 (21,1%). Secondo su Canale5 per Striscia la notizia 3.487.000 (14,5%).

Nel preserale su Rai1 L’Eredità 4.759.000 (22,5%) supera Caduta Libera di Canale5 (3.571.000 e 17,3%). Vola il Tg1 delle 20 (5.405.000 e 23,9%). Bene anche il Tg5 della sera 4.317.000 (18,9%).

