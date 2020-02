Ascolti tv, Sanremo fa volare anche Storie Italiane e La Vita in diretta

Il Sanremo Show degli “Amici” Fiorello e Amadeus vola negli ascolti anche nella seconda serata: 53,3% la media share con quasi 9 milioni e 700 mila spettatori. Esattamente 52,5% nella prima parte e 56,2% nella seconda. “La percentuale di share più alta degli ultimi 25 anni” sottolinea il direttore di Rai1 Stefano Coletta. I picchi riguardano le 21:48 con 15.790.000 spettatori per Fiorello e il 63% alle 23:53 con i Ricchi e Poveri. Amadeus resta con i piedi per terra ed elogia l’amico fraterno Rosario: “Fiorello illumina il Festival e mi fa stare tranquillo”. Ma crescono anche tutti gli ascolti del daytime di Rai1. Storie Italiane è cresciuta dell’8,2% arrivando a oltre il 26% di share. Molto bene anche Unomattina, Vieni da me e La Vita in diretta che ha stabilito il record stagionale raggiungendo il 18% di share con 2,5 milioni di spettatori. Picco d'ascolto della puntata alle ore 18.30: share del 20,75% con 3 milioni e 243mila telespettatori, durante il talk su Al Bano e Romina.

E stasera tocca ai duetti. Un'altra maratona con i 24 big che si esibiscono. Vota l'orchestra. Giovedì 6 Febbraio 2020, 14:28

