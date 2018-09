Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una media di, ma il pubblico che ha preferito Tu sì que vales è stato più numeroso (4,7 milioni di media):. Con Iva Zanicchi che non fa rimpiangere Mara Venier. Tuttavia va detto che il programma di Canale 5 è anche durato un'ora in più di Ulisse il piacere della scoperta.Tra le reti generaliste terzo posto per Raidue con la pallavolo senza l'Italia al 5,2%. Seguono Shrek su Italia 1 al 4,5% di share e 928 mila spettatori. Su Rete 4 The transporter raggiunge il 3,2% con 638 mila spettatori, A spasso nel bosco su Raitre ottiene il 3,1% di share con 632 mila persone. La7 con Little Murders non va oltre il 2% con 396 mila spettatori.Al pomeriggio Verissimo con Silvia Toffanin resta imbattibile anche per Marco Liorni che fissa gli ascolti sul 10,4 e un milione e 100 mila spettattori.Ma il sabato era anche grande calcio su Sky. Juventus-Napoli è stata vista da una media di 2 milioni e 100 mila spettatoti,. Mentre il derby Roma-Lazio da un milione e 300 mila persone con il 10,5% di share.