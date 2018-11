Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La serata tv di sabato 17 novembre 2018 è stata dominata dalla Nazionale di calcio. Gli azzurri di Mancini non segnano in campo ma vanno in gol con gli ascolti: la partita Italia-Portogallo di Nations League ha conquistato una media di 8 milioni di spettatori pari al 34,6% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2 milioni di persone pari al 9,6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles è stato visto da 1,3 milioni e dal 5,7%. Leggermente meno di di Italia 1 con Viaggio sull’isola che non c’è (6,5%), e di Rai3 con Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida 6,7%.I nostalgici di Don Camillo e Peppone su Rete4 sono stati quasi un milione e 300 mila di media, pari al 6,5% di share. Su La7 la serie Professor T ha portato a casa soltanto 290.000 spettatori con uno share dell’1,6%. Meglio Tv8 con Paura in Volo (477.000 spettatori con il 2,2%) e Nove con Will Hunting – Genio Ribelle (348.000 e l’1,8%).All'ora di cena Striscia, contro la Nazionale, si ferma al 14,3%. Bene su Rai3 Le Parole della Settimana con un milione e mezzo di media spettatori con il 6,6% di share. Nel preserale vola Caduta Libera (4,3 milioni e 23%) che supera di nuovo L'Eredità (4,1 milioni e 21,7%). Bene Mattina in Famiglia (22,5% nella prima parte). Al pomeriggio anche Lo Zecchino D’Oro (1,7 milioni di spettatori con il 13%) finisce frantumato da Verissimo (22,5%). In seconda serata vince Petrolio su Raiuno (9,7%) davanti a Un giorno in Pretura (7,6%) su Raitre.