Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gliBeh a una cosa sta riuscendo bene il Portobello di Antonella Clerici: sta facendo volare di sabato in sabato gli ascolti di Tù sì che Vales. La band capitanata da Maria De Filippi ha frantumato un altro record: oltre 5 milioni e mezzo di spettatori di media, pari al 31,3% di share. Il tutto mentre Portobello continua a scendere (3.219.000 e 15,5%). Non c'è partita tra i due programmi. La Clerici si impegna, ce la mette tutta, ma non è colpa sua se vedere un ultrasettantenne che balla sul palcoscenico da solo vagando come un'anima in pena, per lo più cantando talmente stonato da far mettere al pubblico le mani alle orecchie, non fa bene agli ascolti. Se questi sono gli inserzionisti... E meno male che sabato prossimo il programma si ferma per una settimana, visto che c'è la Nazionale di calcio. Chissà magari ci sarà più tempo per mettere qualche pezza.Il terzo posto se lo sono contesi Raitre e Raidue. Alla fine si può parlare di pareggio. Sia Ncis Los Angeles sia Il Borgo dei Borghi hanno superato la media di un milione di spettatori e il 5,5% di share. Le Cicogne in missione di Italia 1 hanno chiuso al 4,2%, mentre Don Camillo e l'Onorevole Peppone ​di Retequattro hanno appassionato 750 mila nostalgici del bianco e nero (3,7%).In preserale sorpasso di Caduta Libera nei confronti de L'Eredità, dopo un bellissimo testa a testa intorno al 22% di share. In seconda serata Petrolio su Raiuno parla del porno ma lo share non si eccita (8%). Su Canale 5 lo Speciale Tg5 vola al 18,3%.