Ascolti Tv, oltre 3,5 milioni per il Techetechetè dedicato alla Orsomando

Ascolti Tv 23 agosto 2021. In prima serata su Rai1 il film Big Wedding con Robert De Niro e Diane Keaton ha conquistato una media di 2.524.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale 5 il film in prima tv Imparare ad Amarti 2.006.000 (12,2%). Su Rai2 il doppio episodio di Hawaii Five-0 1.070.000 (6,2%) e NCIS New Orleans 828.000 (6,7%). Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 717.000 (5,5%). Su Rai3 Report in replica 1.160.000 (7%). Su Rete4 Controcorrente 596.000 (4%). Su La7 The Interpreter 472.000 (3,1%). Su Tv8 Karate Kid II La Storia Continua 282.000 (1,8%). Sul Nove Ma Tu di Che Segno Sei? 285.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato a Nicoletta Orsomando 3.561.000 spettatori (18,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.502.000 (13,2%). Su Rai2 Tg2 Post 846.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 870.000 (4,7%). Su Rai3 Via dei Matti N 0: 801.000 (4,5%), Un Posto al Sole 1.109.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 924.000 (5%) nella prima parte e 918.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 In Onda 892.000 (4,7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 484.000 (2,6%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 321.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.681.000 (26,6%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.511.000 (11,4%). Su Rai3 le news dei TgR 2.415.000 (16,4%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 618.000 (7,1%). Su Canale 5 La Prima Cosa Bella 407.000 (7%). Su Rai2 Helen Dorn 276.000 (4,6%). Su Rai 3 Io li Conoscevo Bene con Maurizio Costanzo e Pino Strabioli 558.000 (5,5%). Su Italia1 Barbarians Roma Sotto Attacco 184.000 (4,5%). Su Rete 4 Barry Lyndon 124.000 (2,9%).

