Ascolti Tv 5 giugno 2019, con Barbara d'Urso in video per Canale 5 sono tutte rose e fiori

Ascolti Tv di mercoledì 5 giugno 2019. Ancora un record per Barbara d’Urso. Il suo Live su Canale 5 supera i 3 milioni di media e il 20% di share. Picchi del 30% e di quasi 4 milioni e mezzo. In prima serata i Music Awards di Rai1 registrano 3 milioni e 200 mila spettatori con il 17%. In sovrapposizione 16,9% per Carlo Conti e Vanessa Incontrada, 18,7% per la d’Urso. Male l’esordio del nuovo programma di Rai2 con Enrico Lucci e Asia Argento: solo il 2,5% per Realiti Siamo Tutti Protagonisti in una serata complicata per via della concorrenza. Su Rai3 Chi l’ha visto? fa l’8,2%. Su Italia 1 per la Nations League Portogallo-Svizzera 7,4%. Su Rete4 il film Troy 5,4%. Su La7 Atlantide 4,5%. Su Tv8 Revenant Redivivo 2,5%. Sul Nove Clandestino 0,9%.

Nella fascia Access Prime Time Lilli Gruber con Salvini fa l'8,3%, Striscia la Notizia il 18,5%, Stasera Italia il 4,7%. Nel Preserale Reazione a Catena 21,6% mentre Caduta Libera il 24,3%.

