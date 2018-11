Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo glidi mercoledì 31 ottobre 2018. Il pubblico si è diviso tra le offerte delle varie reti generaliste. La prima serata è stata vinta allo sprint da Raiuno che ha trasmesso il film Maldamore, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini, Luisa Ranieri e Alessio Boni. Oltre 2 milioni e 700 mila la media spettatori, di pochissimo superiore a quella conquistata da Rocco Schiavone su Raidue che fa il 12,8% di share. A seguire il film di Canale 5 Quasi Amici con il 10,8%, Chi l’ha visto? su Raitre tiene botta e i suoi fedelissimi non tradiscono Federica Sciarelli: 10,3% di share.L'esordio di Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro con Cr4 - La Repubblica delle donne è stato visto da una media di spettatori vicina al milione che frutta il 5% di share. Atlantide su La7 fa il 4%, X Factor su Tv8 il 3,5. In seconda serata vince il Costanzo Show - con il 13,3% e un milione di spettatori di media - superando Porta a Porta di tre punti percentuali.