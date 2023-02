Ascolti Tv, mercoledì 1 febbraio 2023, la Roma perde con la Cremonese e pure contro The Voice Senior

Ascolti Tv in prima serata mercoledì 1 febbraio 2023, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.00 – The Voice Senior 3 ha conquistato una media di 3.844.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Roma-Cremonese è stato seguito da 3.503.000 spettatori pari al 17% di share (primo tempo: 3.555.000 – 16.2%; secondo tempo: 3.453.000 – 17.8%; pre e post gara nel complesso: 2.771.000 – 13.1%). Su Rai2 la serie La Porta Rossa 1.341.000 (6.9%). Su Italia 1 Nanny Mcphee Tata Matilda 1.472.000 (7.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.796.000 (10.3%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 587.000 (4%). Su La7 Atlantide Collection 405.000 (2.8%). Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 457.000 (2.6%). Sul Nove Al Posto Tuo 255.000 (1.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.207.000 (23.8%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.043.000 (18.9%). Su Rai2 Tg2 Post 891.000 (4.1%). Su Italia1 NCIS 1.466.000 (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.497.000 (7%), Un Posto al Sole 1.731.000 (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia 962.000 (4.5%) e 951.000 (4.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.589.000 (7.3%). Su Tv8 100% Italia 608.000 (2.8%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 519.000 (2.4%).

