Ascolti Tv, parte forte Schiavone. Ma che flop Raiuno e Diletta Leotta

Eccoci a commentare gli. Non è facile trovare Raiuno sotto il 10%. Eppure ieri sera è accaduto. Il film Lasciati andare, interpretato da Toni Servillo, è risultato per gli ascolti un flop clamoroso: solo l’8,4% di share e neanche 2 milioni di spettatori di media. La serata tv è stata vinta da Rocco Schiavone su Raidue, con il primo episodio della nuova serie interpretata da Marco Giallini: 3.172.000 spettatori la media, pari al 14% di share. Secondo posto per il film (visto e stravisto) Benvenuti al Sud su Canale 5, che ha portato a casa una media di 2 milioni e 800 mila persone, con il 13% di share.Su Italia 1 Le Iene e su Raitre Chi l’ha Visto? hanno raggiunto il consueto 10% ciascuno. Su Rete4 Il Segreto va forte con il suo pubblico che non si perde una puntata: 7,7% e una media spettatori di 1.731.000. Su La7 Atlantide è stato visto da 613.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 MasterChef 7 ha segnato il 2,7% con 559.000 spettatori.. Soltanto 116 mila spettatori (share 1,6%), il peggior risultato delle quattro edizioni, che hanno visto in conduzione prima Simona Ventura e poi Ilenia Lazzarin.In seconda serata Porta a Porta con Luigi Di Maio e lo scoop del decreto modificato fa il. Molto bene Pregiudizio Universale su Italia 1 al 12,6%. Da applausi anche l'ascolto di Tg3 Linea Notte su Raitre: sfiorato il 10%.