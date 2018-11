Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima serata di mercoledì 14 novembre 2018 è stata vinta da Raiuno con il film in prima tv Il Ponte delle Spie (3,3 milioni di media spettatori e 15,3% di share). Un milione in più del film Matrimonio a Parigi (11,1%) trasmesso da Canale 5. L'ammiraglia del Biscione è stata superata da Raitre con Chi l'ha visto? che ha portato a casa un ottimo risultato: due milioni e mezzo di spettatori e l'11,8% di share. Ha fatto meglio anche dell'ispettore Coliandro (10,9%) che su Raidue ha preso il posto di Rocco Schiavone.Su Italia 1 Harry Potter e l’ordine della Fenice è stato seguito da 1,7 milioni di spettatori (8.1%), Su Rete4 #CR4: La Repubblica delle Donne ha totalizzato una media di 906.000 spettatori con il 4,7% di share. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti c'erano Fabrizio Corona e Carlo Verdone. Su La7 Atlantide ha chiuso al 2,7%. Su Tv8 X Factor in chiaro è stato visto da 770.000 spettatori con il 3,6% di share e ha doppiato Kings of Crime sul Nove (350 mila e 1,6%) con l'intervista di Roberto Saviano a Felice Maniero.In seconda serata vince il Costanzo Show con Matteo Salvini ospite: 1,2 milioni di media spettatori e 13,2% di share. Il doppio di Porta a Porta (667.000 e 9,5%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 9,3%.Durante la giornata vanno alla grande Amadeus con Soliti Ignoti – Il Ritorno (5.123.000 spettatori con il 20,1%), Striscia La Notizia 4.742.000 e 18,6%. L’Eredità 4.648.000 e 23,2%, Caduta Libera 4.288.000 e 22%.Bene Storie Italiane con Eleonora Daniele 900 mila spettatori (19,1%). In crescita la Prova del cuoco con Elisa Isoardi, alle prese con Forum (19%) che va fortissimo e i tiggì. Ottima performance di Geo al pomeriggio (1.743.000 spettatori con il 13,5%), nonostante lo strapotere della corazzata del Biscione capitanata da Maria De Filippi e Barbara d'Urso.