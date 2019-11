Ascolti Tv mercoledì 13 novembre 2019. Insinna e Autieri fanno Prodigi. Bene il Costanzo Show e Chi l'ha visto?

Ascolti Tv mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai1 Prodigi La Musica è Vita vince la prima serata sfiorando i 3 milioni di media spettatori pari al 15,3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia scivola al 9,2%. Su Rai2 la serie Volevo Fare la Rockstar registra il 7,1%. Su Italia 1 il film Sherlock Holmes Gioco di Ombre 6,8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? va vicino ai 2,2 milioni di media con il 10,6%. Su Rete4 Speciale Tg4 Venezia in ginocchio 4,1%. Su La7 Atlantide dedicato alla Banda della Magliana registra il 4,4%. Su Tv8 X Factor 2,7%, sul Nove Daria Bignardi con l’Assedio sale all’1,5% (2,3% nel finale). Su Rai4 Box 314: La Rapina di Valencia 2,5%, su Iris Viaggi di Nozze con Verdone-Gerini 2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,3 milioni e 20,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 17,2%. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rai3 That’s Amore 4,6% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%, su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco sale al 2,2%, primato stagionale. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti B&B 1,4%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,9 milioni (24,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 4 milioni (20,7%). In seconda serata Maurizio Costanzo Show su Canale5 all’11,2% con tra gli ospiti Silvio Berlusconi, Al Bano e Giulia De Lellis. Porta a Porta 10,1%. Giovedì 14 Novembre 2019, 11:31

