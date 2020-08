Ascolti Tv, il più visto è Techetecheté con le band di Sanremo

Ascolti Tv martedì 4 agosto 2020. In prima serata su Rai1 la fiction Sorelle in replica è stata vista da 2.128.000 spettatori pari al 12,2% di share nel primo episodio e 1.244.000 (16,8%) nel successivo andato in onda in seconda serata. Su Canale 5 Lo Show dei Record 1,8 milioni e 10,4% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 fa il 5,6% nel primo episodio e 5,8% nel secondo. Su Italia 1 4 episodi di Chicago PD con una media di 8,3%. Su Rai3 50 Primavere 4,8%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale 932.000 spettatori con il 4,7% di share. Su La7 In Onda Focus 758.000 spettatori e 4,2%. Su Tv8 Amore in safari 2,1%. Sul Nove Presa Mortale 2,5%. Su Iris il film I Quattro del Texas l’1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato alle band sanremesi registra 3,7 milioni di media con il 18,3% e risulta il più visto dell’intera giornata. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,8 milioni e 13,9%. Su Rai2 Tg2 Post 1.069.000 spettatori con il 5,2%. Su Italia1 CSI 5%. Su Rai3 Vox Populi 3,5% e Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia News 1.169.000 (6,1%) nella prima parte e 1.429.000 spettatori (7%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.072.000 (5,3%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,5 milioni (24,5%). Su Canale 5 la replica di The Wall 1.800.000 (13,1%). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA