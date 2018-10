Ascolti tv, sfida testa a testa tra Mara Venier e Barbara d'Urso

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica è sempre domenica, soprattutto per Mara Venier e Barbara d'Urso che danno vita a una sfida testa testa con i loro salotti pomeridiani. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.322.000 spettatori pari a uno share del 15,2% nella prima parte in onda dalle 14 alle 14:54 e 2.077.000 (15,6%) nella seconda dalle 15 alle 17:28. Domenica Live 1.994.000 spettatori (14,4%) con il segmento dedicato all’Attualità dalle 14:28 alle 16:57; 1.919.000 (15,7%) con le Storie dalle 17:01 alle 17:21, 2.165.000 spettatori (17,4%) nella mezz'ora successiva, 2.330.000 spettatori (17,3%) nei trenta minuti dopo le 18, una volta terminata la Domenica In di Mara.In prima serata successo per Che Tempo che fa di Fabio Fazio al 15,5%. Crescono Le Iene che superano il 12%, si consolidano Non è l'Arena di Massimo Giletti e Amore criminale intorno al 6,5%. Sul Nove la prima puntata del nuovo programma di Max Giusti C’è Posto per 30 segna 280.000 spettatori con l’1,2% di share. In seconda serata la Domenica sportiva supera di 2 punti di share Pressing: 7,5% a 5,5%, ma entrambi non fanno meglio del rotocalco del Tg1.