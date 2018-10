Sabato 20 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il venerdì sera continua a essere feudo di Tale e Quale Show che ha conquistato su Raiuno un ascolto medio di oltre 4,5 miloni di spettatori pari al 22,2% di share. La vittoria di tappa è andata a Vladimir Luxuria nei panni di Ivan Cattaneo. Nulla da fare per Canale 5 che con Solo ha raccolto davanti al video 2,2 milioni di spettatori pari al 10,3% di share. Su Rai2 Criminal Minds non va oltre il 4%. Su Italia 1 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo è stato visto da 1.066.000 spettatori (4,9%). Su Rai3 Gli ultimi saranno gli ultimi ha chiuso con uno share vicino al 5%.Molto bene su Rete4 Quarto Grado con un ascolto medio di 1.376.000 spettatori con l’8% di share. Continua a crescere Zoro su La7 con Propaganda Live (1.033.000 spettatori e share del 5,8%). Bene su Tv8 X Factor 2018 – Le Audizioni con un significativo 4,5% e quasi un milione di media, mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.268.000 spettatori (5.3%).All'ora di cena va forte Otto e Mezzo al 9% di share con una media di 2.164.000 spettatori. Al mattino tutti stregati dalle ragazze del volley: il match Cina-Italia su Raidue è stato visto da una media di 1.093.000 spettatori (18,7% di share).Al pomeriggio, sulla scia di Uomini e Donne, va forte la striscia del Gf Vip (2.341.000 spettatori e il 24%). In seconda serata Matrix fa il 6,6%, su Rete4 Grand Tour il 6,9%, mentre non arrivano al 3% Tg2 Punto di Vista (2,3%) e Rabona, il nuovo programma sportivo di Raitre condotto da Andrea Vianello (2,2%).