Ascolti Tv 7 dicembre 2020, tornano Greggio e Iacchetti e Striscia batte Amadeus

Ascolti Tv ieri lunedì 7 dicembre 2020. Su Rai1 la fiction Vite in Fuga ha conquistato 4.854.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3.649.000 (19,8% con Grande Fratello Vip Night 1.560.000 e 26%). Su Rai3 Report 2.557.000 (9,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.022.000 (4,9%). Su Rai2 Guarda, stupisci… Special Selection 1.039.000 (4,2%). Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo 1.480.000 (5,6%). Su La7 Grey’s Anatomy 586.000 (2,3%). Su Tv8 Lo Hobbit La Desolazione di Smaug 416.000 (2,1%), sul Nove Tutto Tutto Niente Niente 465.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time vince Canale 5 con il ritorno di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla guida di Striscia la Notizia 5.071.000 (18,4%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.910.000 (17,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.977.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.135.000 (4,2%) nella prima parte e 975.000 (3,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.116.000 (4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.312.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.760.000 (6,5%). Su Italia1 CSI 1.023.000 (3,8%). Su TV8 Guess my Age 668.000 (2,4%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 497.000 (1,8%).

Nel Preserale su Canale 5 Caduta Libera 4.656.000 (21,2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 696.000 (3,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 4.247.000 (18,1%). Al pomeriggio la prima alla Scala …A Riveder le Stelle ha ottenuto una media di 2.608.000 spettatori con il 14,7% di share.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.101.000 (7,8%) e S’è fatta Notte 369.000 (4,3%). Su Canale 5 il Tg5 612.000 (14,8%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 663.000 (6%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 512.000 (4,8%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 302.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 11:44

