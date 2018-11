Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti Tv di lunedì 5 novembre 2018. I bastardi di Pizzofalcone superano anche nella puntata di ieri sera i 5 milioni e 200 mila spettatori di media, pari al 22,7% di share. Al secondo posto il Gf Vip che recupera share in seconda serata e chiude al 21,2% con 3,8 milioni di media. Terzo posto per Report con circa il 6%. Su La7 per la prima tv del film di Michael Moore, Fahrenheit 11/9, presentato da Enrico Mentana, porta a casa 938mila spettatori e il 4,17% di share. Nicola Porro con Quarta Repubblica non supera il 3%.All’ora di cena vince Striscia la notizia con oltre 5 milioni. In seconda serata su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa è stato seguito da poco meno di un milione e mezzo di spettatori con il 13,1% di share. A seguire S’è Fatta Notte con Maurizio Costanzo supera il mezzo milione e fa il 9,2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live totalizzata il 20,2%. A seguire X Style il 17,7%. Bene Prima dell’Alba con Salvo Sottile su Raitre con il 6,7%. Tiki Taka fa il 6%.Record stagionale per Caduta Libera nel preserale e per Storie Italiane al mattino, entrambi i programmi hanno superato la soglia del 20%. Su Rai1 la curiosità di vedere lo stato d'animo di Elisa Isoardi fa salire di un punto di share gli ascolti de La Prova del Cuoco (1,4 milioni e il 12,8%). Su Canale 5 Forum supera il milione e mezzo con il 17,6%.