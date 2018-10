di Marco Castoro

«Dov'è Paolo Bonolis?», Sonia Bruganelli “costretta” a rispondere alla domanda insistente dei fan

Sono disponibili: La Vita Promessa continua a salire negli ascolti. La fiction di Raiuno ha raggiunto i 6 milioni di spettatori e il 26,2% di share. Nettamente più indietro ilcon 3,2 milioni di persone in video e il 19% di share. Terzo posto per il mitico Rambo su Italia 1 (6%) che precede nell’ordine Niagara di Licia Colò su Rai2 al 5,9%, Presa diretta su Rai3 (4,4%) e Quarta Repubblica su Rete4 (4%). All’ora di cena 5,3 milioni per I soliti ignoti che superano anche Striscia la Notizia (4,6 milioni).Nonostante il traino boom (e il Gf Vip ai minimi storici), il tavolo di Fabio Fazio in Che Fuori Tempo Che Fa si ferma all’11,2%. Night Tabloid al 3,9%, Tiki Taka al 5,6%. Al pomeriggio tre milioni per Uomini e Donne, Barbara d'Urso supera La Vita in Diretta. Intorno al 10% Caterina Balivo con Vieni da me. La Guaccero con Detto Fatto al 7%. L'esordio di Vite da Copertina con Aldo D’Eusanio su Tv8 ha raccolto 188.000 spettatori con l’1,7%.