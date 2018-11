di Marco Castoro

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella prima serata di lunedì 19 novembre 2018 va subito a gonfie vele la prima puntata della fiction Nero a Metà con Claudio Amendola trasmessa da Raiuno: oltre 6 milioni di media spettatori pari al 25,3% di share. E così dopo Zingaretti, Giallini e Gassman ecco che anche Amendola conquista più pubblico facendo il poliziotto in tv che al cinema. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 – dalle 21:42 alle 0:58 – è stato visto da 3,6 milioni pari al 20,7% di share. A riprova che il reality recupera terreno in seconda serata contro Fabio Fazio c'è il risultato di Grande Fratello Vip Night, della durata di 8 minuti, che prima della buonanotte raccoglie 1,7 milioni di spettatori e il 28,5% di share. Per Che Fuori tempo che fa il 13,4% con un milione e mezzo di persone al seguito.In prima serata bene Report su Raitre che ha sfiorato i 2 milioni di media spettatori e l'8%. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 948.000 spettatori pari al 4,2% di share. Su Italia 1 Germania-Olanda, partita valida per la Nations League, è stata vista da poco più di un milione di appassionati (4,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica fa il 3,6% di share. Su La7 Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle, la storia di Michelle Obama, non va oltre il 3,3% di share. Su Tv8 Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro 1,8%. Sul Nove X Men 2 porta a casa il 2%. La rete digitale più seguita è Rai Movie che con I Magnifici Sette fa il 2,1%. All'ora di cena 5.290.000 spettatori con il 19,9% per i Soliti Ignoti e 5.209.000 (19,4%) per Striscia la Notizia. Nel preserale l'esordio di The Wall non è all'altezza di Caduta Libera e l'Eredità torna in testa.