Ascolti Tv 21 giugno 2019, e dopo Hunziker Canale 5 fa festa con Greggio

Ascolti Tv di ieri venerdì 21 giugno 2019. Ancora un successo di Canale 5 nei confronti di Rai1. La Sai l’Ultima? è stata seguita da una media che ha sfiorato i 3,5 milioni di spettatori pari al 21,1% di share. Su Rai1 La Traviata non è arrivata ai 2 milioni (12,5%). Su Rai2 l’incontro Under 21 Francia-Croazia 6,4%. Su Italia 1 Battleship 6,1%. Su Rete4 Changeling 5,4%. Su Rai3 La Grande Storia 4,8%. Su La7 Propaganda Live Best 3,5%. Su Tv8 La Notte dei Record 1,7% mentre sul Nove l’incontro di Nations League Italia-Serbia 1,7% (bene la seconda serata Belve condotto da Francesca Fagnani che ha chiuso la stagione con le interviste a Massimo Giletti 2,5% e Daniela Santanchè 2,2%). Su Rai4 Salt 2,8%. Su Iris All is Lost Tutto è Perduto 2%. Su Real Time/+1 Il Matrimonio di Eva e Imma: Enzo Miccio Wedding Planner 2,1% (4,1% tra le donne 15-54 anni).

Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 17,4%, su Rai1 Techetechetè 17%. Su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 4,6% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5%, su Italia1 CSI 4,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 3%. Sul Nove Con Antonino c’è più Gusto 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,2%, su Canale 5 Caduta Libera 20%. Su Rai2 l’incontro Under 21 Inghilterra-Romania 5,4%. Sabato 22 Giugno 2019, 12:03

