Ascolti Tv 19 luglio 2019, testa a testa tra La Sai l'ultima e il film su Borsellino

Sabato 20 Luglio 2019, 10:43

. Su Rai1 il film Paolo Borsellino 1 157 giorni è stato visto da una media di circa 2,5 milioni di spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale 5 La Sai L’Ultima? fa meno spettatori di media 2,3 milioni ma ha uno share maggiore (16,3%). Su Rai2 Il Passato bussa alla porta 6,2%. Su Italia 1 Chicago Med 6,6%. Su Rai3 La Grande Storia 4,5%. Su Rete4 Solo 2 ore 4,3%. Su La7 Atlantide La Conquista della Luna 3,3%. Su Tv8 La Notte dei Record 1,9%, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 2,2%.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 18,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,7%. Su Rai2 Tg2 Post 4,6%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Rai3 Vox Populi 5,7% e Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,2% nella prima parte e 6,1% nella seconda, mentre su La7 In Onda 5,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,2%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena oltre 3,2 milioni di media e 25,1% di share. Su Canale 5 Caduta Libera 2,4 milioni e il 19,7%. Da segnalare che su Rai2 in seconda serata il programma Anticipazioni La Casa di Carta ha fatto solo il 2,1% con 269 mila spettatori in visione. Il pubblico generalista è proprio un altro pubblico rispetto a quello di Netflix.