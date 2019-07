Ascolti Tv di ieri 27 luglio 2019, con Raffaella e Mina scatta l'effetto nostalgia

Ascolti Tv di ieri sabato 27 luglio 2019. Su Rai1 Techetechetè Superstar Pronto, Raffaella?Sono Mina! È stato seguito da una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 15,5% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha interessato 2 milioni (15,5%). Su Rai2 La Doppia Immagine dei miei desideri 6,7% e Bull 5,2%. Su Italia 1 Ritorno al Futuro 7,3%. Su Rai3 Cinderella Man Una Ragione per Lottare 4,1%. Su Rete4 Una Vita 5,9%. Su La7 Little Murders 2,9%. Su Tv8 Amanda Knox La storia senza Fine 1,8%. Su Nove Caccia a Ottobre Rosso 2,6%. Su Rai4 Derailed Punto d’Impatto 2,1%, Rai Movie L’uomo che volle farsi Re 2%. Su Iris Un Piano Perfetto 2,2%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 14,6%. Su Italia 1 CSI 4,5%. Su Rete 4 Stasera Italia Estate 5,3% nella prima parte e 6% nella seconda. Su La7 In Onda 5,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,2%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,5%. Su Canale 5 Caduta Libera 15,7%. Al mattino su Rai1 bene Petrolio (17,7%), su Rai2 la pallanuoto mondiale fa l'11,6%. Al pomeriggio l'arrivo di tappa del Tour fa il 19,3% e le prove del Gp di Formula 1 su Tv8 il 5,1%. In seconda serata 10% per la replica della fiction C'era una volta Studio 1 e un buon 4,2% su Retequattro per il Festivalbar Story.

