Ascolti Tv 30 giugno 2021, Temptation Island col vento in poppa. In crescita In Onda. Crolla Rai1 senza calcio

Ascolti Tv ierie mercoledì 30 giugno 2021. In prima serata su Canale 5 Temptation Island, prima puntata ha conquistato una media di 3.194.000 telespettatori pari al 21% di share. Secondo posto per Chi l’ha visto? su Rai3 2.036.000 telespettatori, share 11,3%. Su Rai1 Il film La forma dell’acqua The Shape of Water 1.708.000 (9,4%). Su Rai 2 Il film Man On Fire Il fuoco della vendetta 1.325.000 (7,3%). Su Italia 1 Il film Point Break 764.000 (4%). Su Rete 4 Zona Bianca 681.000 (4%). Su La7 Atlantide – G8 di Genova 282.000 (3,3%). Il film Diaz 295.000 (1,7%). Sul Nove l’ultima puntata di Accordi & Disaccordi 480.000 (2,4%). Su Tv8 la replica di Name That Tune Indovina La Canzone 335.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 3.123.000 (15,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.308.000 (16,8%). Su Rai 3 Blob 823.000 (4,9%), Nuovi eroi 921.000 (5,1%), Un posto al sole 1.507.000 (7,7%). Su La7 In onda 1.328.000 (6,7%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.081.000 (5,8%) nella prima parte e 1.186.000 (6%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 1.014.000 (5,1%). Su Italia 1 CSI 1.006.000 (5,2%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 411.000 (2,1%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 335.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a catena 3.443.000 (25,2%). Su Canale 5 Caduta libera 1.788.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai 3 TG3 Lineanotte Estate 684.000 (7,8%). Su Rai 1 Source Code 304.000 (4,3%). Su Rai 2 Anni 20 Estate 214.000 (2,8%). Su Italia 1 Il film Amici per la morte 362.000 (4,7%). Su Rete 4 Il film Effetto Notte 88.000 (1,8%).

