Ascolti Tv di ieri mercoledì 23 marzo 2022, buon esordio per la Ventura. Cala Belen, Sciarelli a vele spiegate

Ascolti del 23 marzo 2022. In prima serata su Rai1 il film Assassinio sull’Orient Express 2.835.000 spettatori di media pari al 14%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.29 – l’esordio di Ultima Fermata con Simona Ventura ha 2.099.000 (12,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.178.000 (11,5%). Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.078.000 (7,1%). Su Sky Uno/+1 e in simulcast in chiaro su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent ha registrato complessivamente 1 milione 269 mila spettatori di media e il 6,6% (nel dettaglio: 386mila e 1,9% su Sky Uno/+1 e 883.000 e 4,7% su Tv8). Su Rai2 la serie Volevo fare la Rockstar 994.000 (4,3%) nel primo episodio e 824.000 (4,5%) nel secondo. Su La7 Atlantide 862.000 (4%) e 557.000 (6%). Su Rete4 Controcorrente 741.000 (4,6%). Sul Nove Pixels 258.000 (1,3%). Sul 20 il film Lucy 797.000 (3,6%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 508.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.026.000 (20,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.011.000 (16,5%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.427.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.212.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.726.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.973.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.143.000 (4,8%) e 1.072.000 (4,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.149.000 (4,7%). Su Tv8 Guess My Age 314.000 (1,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 232.000 (1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.018.000 (25,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! (con la battuta incriminata che ha costretto Mediaset a scusarsi) 3.805.000 (20,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 760.000 (9,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 477.000 (9,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 623.000 (8,2%). Su Italia1 il telefilm Miracle Workers 301.000 (7,1%) e 215.000 (6,6%). Su Rai2 Paradise La Finestra sullo Showbiz 204.000 (2,2%). Su Rete 4 I Viaggiatori della Sera 110.000 (2,7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA