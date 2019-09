Ascolti di mercoledì 11 settembre 2019, in Tv il "fratello di Montalbano" Zingaretti non vale Salvini e Mario Giordano gongola

Ascolti Tv di ieri, mercoledì 11 settembre 2019. Non si può certo dire che sia stata una serata favorevole alla Rai rispetto a Mediaset. Tutt’altro. In prima serata Su Rai1 il film Gli ultimi saranno ultimi (11,1% di share) non è riuscito a fare meglio di Canale 5 che con La verità sul caso Harry Quebert (12,5%) ha vinto la sfida. Italia 1 ha superato Rai3: 9,9% per Baywatch contro 9,4% di Chi l’ha Visto?. Rete4 con Fuori dal Coro di Mario Giordano ha superato Rocco Schiavone (in replica): 7,2% a 5,5%. In prima serata da segnalare gli ottimi ascolti per Matrimonio a Prima Vista Italia su Real Time: oltre un milione di spettatori e il 5,5% nel secondo episodio.



Nella fascia Access prime time Paperissima Sprint di Canale 5 (15,9%) ha superato Techetechetè di Rai (15,3%). Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 (7,8%) ha superato Un posto al sole su Rai3 (7,5%), avvicinato anche da Stasera Italia su Rete4 al 7,3%. C.S.I. su Italia1 al 4,6%, Tg2 Post su Rai2 4,3%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 24,1%, Caduta libera su Canale5 al 19%. In Seconda serata a Porta a porta su Rai1 Nicola Zingaretti (8,7%) in tv non vale il Matteo Salvini della sera precedente (11,4%). Alle 20 si accorcia ancora la distanza tra il Tg1 (21,3% con 4,2 milioni) e il Tg5 (19,8% e 4 milioni), nonostante il traino di Marco Liorni che rispetto a Gerry Scotti lascia il testimone al tiggì con un vantaggio di 5 punti share abbondanti. Giovedì 12 Settembre 2019, 11:06

