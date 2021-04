Ascolti Tv 7 aprile 2021, Ferilli-Costanzo accoppiata vincente. Bene Chi l'ha visto?

Ascolti Tv ieri mercoledì 7 aprile 2021. Prima serata su Canale 5 la terza e ultima puntata di Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha conquistato la media di 3.543.000 spettatori pari al 15,2% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 3.137.000 (13,8%). Su Rai1 la commedia Modalità Aereo 3.375.000 (13,4%). Non decolla su Rai2 Simona Ventura con la seconda puntata di Game of Games Gioco Loco 915.000 (3,7%). Su Italia 1 Kong: Skull Island 1.551.000 (6,1%). Su Rete4 – dalle 21.29 alle 0.24 – l’esordio di Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi, 788.000 (3,8%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 563.000 (3,1%). Su Sky Sport Bayern Monaco-Psg 570.000 abbonati e 2,1%. Su Tv8 Name That Tune 499.000 (2,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 457.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.880.000 (17,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.455.000 (16,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.952.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.147.000 (4,3%) nella prima parte e 992.000 (3,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.036.000 (3,7%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.511.000 (5,7%) e Un Posto al Sole 1.907.000 (6,9%). Su Italia1 CSI Miami 1.361.000 (5%). Su Tv8 Guess My Age 457.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 626.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.391.000 (20,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.585.000 (17,2%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.178.000 (14,3%). Su Sky Juventus-Napoli di Serie A 1.574.000 abbonati e 7,2% di share.

Nel Daytime Mattina da segnalare la prima parte di Storie Italiane con Eleonora Daniele 1.206.000 (20,2%). Su Canale5 Mattino Cinque 1.205.000 (19%) nella prima parte e 1.249.000 (21%).

In seconda serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 1.253.000 (14,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 810.000 (9,7%). Su Rai1 Porta a Porta 741.000 (8,4%). Su Italia1 Pressing Champions League 682.000 (7,2%). Su Rai2 Restart 254.000 (2,4%). Su Rete 4 Nessuna Verità 198.000 (3,8%).

