Ascolti Tv di ieri 3 maggio 2022, la Champions è più grande dei David di Donatello

Ascolti tv di ieri martedì f3 maggio 2022 in prima serata su Rai1 dalle 21.36 alle 0.23 – la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, è stata seguita da una media di 2.428.000 spettatori pari al 14,7% di share.

Una buona performance ma non sufficiente per scalzare dal primato l’incontro di Champions League Villareal-Liverpool, trasmesso da Canale5 che ha incollato al video una media di 4.289.000 spettatori pari al 20% di share. La partita è stata seguita anche su SkySportUno (318.000 abbonati e 1,5%). Su Italia 1 – dalle 21.45 all’1.34 – la finale de La Pupa e il Secchione Show è stata vista da una media di 1.253.000 spettatori con il 9,8% di share. Veniamo ai talk. Successo di tappa per Giovanni Floris su La7 con diMartedì (1.243.000 e 6,9%). A seguire Bianca Berlinguer e Mario Giordano: su Rai3 Cartabianca 1.124.000 (6,3%), su Rete4 Fuori dal Coro 898.000 (5,9%). Così il resto della prima serata sulle reti generaliste: su Rai2 Qualcosa di Speciale 1.112.000 (5,5%), su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 390.000 (2,1%), sul Nove Caos 395 .000 (2%). Da segnalare su Iris Il Grande Jake 506.000 (2,5%) e su Real Time Primo Appuntamento in Crociera, con Sandra Milo, 481.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.767.000 (21,8%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.524000 (17%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.575.000 (7,2%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.489.000 (6,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.664.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.155.000 (5,6%) e 1.146.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 829.000 (3,7%). Su Tv8 Celebrity Chef 504.000 (2,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 288.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.257.000 (27,4%). Su Canale 5 di Avanti un Altro! in replica 3.212.000 (21,4%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 461.000 (9,5%). Su Canale 5 Champions League Live 1.253.000 (8,6%) e X Style 473.000 (5,1%). Su La7 DiMartedì Più 439.000 (6,3%). Su Rai2 Ti Sento con Pierluigi Diaco 376.000 (3,8%) e Generazione Z con Monica Setta 182.000 (3,7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 367.000 (5,4%). Su Italia1 I Griffin 308.000 (10,7%). Su Rete 4 Rapimento alla Casa Bianca 190.000 (5%).

Nel daytime interessanti le sfide del pomeriggio. Su Rai1 La Vita in Diretta 1.504.000 (19%) e 1.833.000 (19,4%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.780.000 (27,2%). Il daytime di Amici 1.912.000 (23,3%), la striscia dell’Isola dei Famosi 1.718.000 (22%), Pomeriggio Cinque 1.446.000 (18,1%) e 1.699.000 (18,5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 17:33

