Ascolti Tv 3 dicembre 2019, in 6 milioni guardano i Soliti Ignoti e Renzi si prende il Tapiro

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 12:11

. Su Rai1Nel Nome della Famiglia calano rispetto alla prima e registrano una media di. Su Canale 5 Wonder Woman 12,9%. Su Italia 1 Le Iene Show 12,2%. Su La7 diMartedì 6,4%. Su Rai3 #Cartabianca 5,6%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,3%. Su Rai2 Come ti ammazzo il Bodyguard 4,1%. Su Tv8 Il Collezionista di ossa 1,7%, sul Nove I Tuoi, i Miei e i Nostri 1,4%.Leggi anche >su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno sfiora i 6 milioni di media con il 22,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni e 17,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,6%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,1% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%, su La7 Otto e Mezzo 7,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,1 milioni (25,3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,7 milioni (18,7%). In seconda serata testa a testa tra Bruno Vespa e Maurizio Costanzo. Su Rai1 Porta a Porta 10%, su Canale 5 il Costanzo Show 9,8%.