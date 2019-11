Ascolti Tv 19 novembre 2019, share in Volo per Canale 5. Bene il Collegio

Mercoledì 20 Novembre 2019, 11:20

. Vice la prima serata tvsu Canale5, 10 Anni Insieme è stato seguito da una media di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, pari al 15,1% di share. Su Rai1 la replica di Adriano Olivetti La Forza di un Sogno si attesta intorno ai 3,1 milioni di media spettatori, pari al 14,6% di share. Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 è stata vista da oltre 2,5 milioni (11%). Su Italia1 Le Iene si attestano intorno ai 2 milioni (12,1%). Nella sfida tra i talk la spunta Floris, davanti a Giordano (con Salvini nella seconda parte) e Bianca Berlinguer. Su La7 DiMartedì 1,3 milioni (5,9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1,1 milioni e 5,5%. Su Rai3 #Cartabianca 910.000 (4,1%). Su Tv8 007 La morte può attendere 2,6%). Sul Nove Vi presento i nostri 1,8%.In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,3 milioni (20,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4,6 milioni (17,5%). Su La7 Otto e Mezzo sfiora i 2 milioni (7,5%). Su Rai3 Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,7%, su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Tv8 Guess My Age 2,1%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,5%.Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,1 milioni (24,3%). Su Canale5 Conto alla Rovescia 4,2 milioni (20,3%). Al pomeriggio Geo (13,9%) su Rai3 supera La Vita in Diretta (13,3%) su Rai1. In seconda serata 12% per Porta a Porta.