Ascolti Tv 15 dicembre 2020, Montalbano è sempre Montalbano (anche in replica). Bene Il Collegio

Ascolti Tv ieri martedì 15 dicembre 2020. Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha conquistato una media di 4.566.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Canale5 Aquaman 2.585.000 (12,8%). Su Rai2 la chiusura de Il Collegio 2.529.000 (11,2%). Su Italia1 Le Iene Show 1.527.000 (8,3%). Su Rai3 #Cartabianca Meloni e Renzi fanno bene alla Berlinguer 1.123.000 (4,9%) ma non bastano contro Floris su La7 (DiMartedì 1.527.000 e 6,5%). Su Rete4 L’amore non va in vacanza 1.006.000 (4,5%). Su Tv8 Natale fuori città 371.000 (1,5%). Sul Nove Revenant 393.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.191.000 (19,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.636.000 (17%). Su La7 Otto e Mezzo 2.059.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.331.000 (5%) nella prima parte e 1.329.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.201.000 (4,4%). Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 1.190.000 (4,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.083.000 (4,2%) e Un Posto al Sole 1.757.000 (6,5%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 541.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 507.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.133.000 (23,7%). Su Canale5 Caduta Libera 3.728.000 (17,6%). Su Italia1 Amici 637.000 (3,2%). Su Rai3 le edizioni del TgR 3.431.000 (15,2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.210.000 (11,4%). Su Canale5 Tg5 Notte 474.000 (8%). Su Rai2 Voice Anatomy 254.000 (3,2%). Su Italia1 Amici 368.000 (7,5%) e 234.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 521.000 (5,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 11:05

