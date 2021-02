Ascolti Tv 8 febbraio 2021, il commissario Ricciardi arresta pure il Grande Fratello

Ascolti Tv ieri lunedì 8 febbraio 2021. Prima serata. Su Rai1 Il Commissario Ricciardi, in onda dalle 21.36 alle 23.26, ha conquistato una media di 5.521.000 spettatori pari al 22,9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.48 all’1.06, ha registrato una media di 3.692.000 spettatori pari al 21,2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.794.000 e 31,3%). Su Italia 1 Transporter: Extreme 1.636.000 (6,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.283.000 (6,1%). Su Rai3 Presa Diretta 1.298.000 (5,2%). Su Rai2 NCIS 1.134.000 (4,4%). Su La7 Speciale Atlantide 560.000 (2,2%). Su Tv8 4 Ristoranti 465.000 (2,1%). Sul Nove Rocky II 476.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.201.000 (18,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.606.000 (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.540.000 (9,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.646.000 (6,1%) nella prima parte e 1.406.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 995.000 (3,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.703.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.775.000 (6,4%). Su Italia1 CSI Miami 1.341.000 (4,9%). Su Tv8 Guess my Age 568.000 (2,1%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 584.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.098.000 (23,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.120.000 (19,1%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.568.000 (15,4%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.191.000 (9,6%). Su Canale 5 il Tg5 a tarda notte dopo il Gf Vip fa 621.000 (16,8%). Su Rai2 Dolcissime 519.000 (3,3%). Su Rai 3 Dottori in Corsia 573.000 (3,5%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 467.000 (5,7%). Su Rete4 Pensa in Grande 208.000 (3,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 10:58

