Ascolti Tv ieri lunedì 2 agosto 2021, Olimpiadi super con il 33,3% per Vanessa Ferrari.

Ascolti Tv ieri lunedì 2 agosto 2021. Ancora ascolti super per le Olimpiadi di Tokyo. L’argento di Vanessa Ferrari nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che supera i 2,3 milioni di telespettatori (per l’esattezza 2.342.000 e 33,3%) su Rai 2 al momento del suo esercizio, anche se è l’atletica leggera con oltre 3 milioni di telespettatori a essere la più seguita. Non come domenica d’oro quando che dalle 13:35 alle 15:31 ha visto incollati su Rai2 una media di 5.612.000 spettatori pari al 37,8% di share con il picco di 6.920.000 e 46,2% durante l’oro di Jacobs. a

Al mattino Tokyo 2020 Live su Rai 2 ha registrato una media di 1.458.000 (24,9%).

Al pomeriggio su Rai 2 Tokyo 2020 Live media di 2.687.000 (23,3%).

In prima serata su Rai1 il film The Help 2.564.000 (16,3%). Su Canale 5 il film Terapia di Coppia per Amanti 1.404.000 (8,2%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli sulle Olimpiadi 1.416.000 (9,1%). Su Italia 1 la replica di Freedom Oltre il Confine 691.000 (4,8%). Su Rai3 Report 1.095.000 (6,3%). Su Rete4 Controcorrente 855.000 (5,5%). Su La7 Il Socio 475.000 (3,2%). Su Tv8 Gomorra La Serie 555.000 (3,2%). Sul Nove Lara Croft: Tomb Raider La Culla Della Vita 331.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.165.000 (17%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.387.000 (12,8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.860.000 (9,9%). Su Italia1 NCIS 904.000 (4,9%). Su Rai3 Caro Marziano 886.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.300.000 (7%). Su Rete4 Stasera Italia News 906.000 (5,1%) nella prima parte e 1.097.000 (5,8%) nella seconda. Su La7 In Onda 907.000 (4,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.216.000 (24%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.384.000 (10,8%). Su Rai2 – dalle 17.12 alle 20.28 - Tokyo 2020 Best Of 1.269.000 (10,8%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 11:28

