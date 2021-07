Ascolti tv 19 luglio 2021, la freschezza di Temptation nella palude delle repliche

Ascolti Tv di ieri 19 luglio 2021. In prima serata vince Canale 5 cha almeno non trasmette una replica. Temptation Island ha conquistato una media di 3.353.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 si ferma a 1.716.000 (9,2%). Su Rai2 Hawaii Five-0: 1.351.000 (6,7%). A seguire NCIS New Orleans 985.000 (5,3%). Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine in replica 875.000 (5,4%). Su Rai3 Report 1.504.000 (7,8%). Su Rete4 l’ultima puntata stagionale di Quarta Repubblica, con Matteo Salvini, 881.000 (5,9%). Su La7 L’Uomo dalla Cravatta di 437.000 (2,3%). Su Tv8 Gomorra La Serie 374.000 (2%). Sul Nove Beverly Hills Cop Un Piedipiatti a Beverly Hills 400.000 (2,2%). Sul 20 Die Hard Duri a Morire 544.000 (3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.467.000 (17,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.323.000 (16,8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.030.000 (5,2%). Su Italia1 CSI 1.409.000 (5,4%). Su Rai3 Caro Marziano 853.000 (4,6%) e Un Posto al Sole 1.447.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia News 975.000 (5,1%) nella prima parte e 1.174.000 (5.9%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.032.000 (5,2%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 448.000 (2,3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 319.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.358.000 (23,9%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.687.000 (12,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA