Ascolti Tv di ieri lunedì 14 febbraio 2022, Màkari 2 e Gf Vip si dividono la serata

Ascolti tv di ieri lunedì 14 febbraio 2022. In prima serata su Rai1 Màkari 2 ha conquistato una media di 4.808.000 spettatori pari al 22,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.347.000 (22,5%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.177.000 (5%). Su Rai3 Presadiretta 1.157.000 (5,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 829.000 (4,7%). Su Italia1 Freedom Oltre il Confine 850.000 (4,1%). Su Iris La legge della notte 460.000 (2,1%). Sul Nove Avamposti Uomini in Prima Linea 420.000 (1,8%). Su La7 Sherlock 290.000 (1,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 309.000 (1,3%).





In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.361.000 (21,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.902.000 (15,8%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.517.000 (6,4%) e Un Posto al Sole 1.690.000 (6,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.432.000 (5,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.789.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.115.000 (4,6%) e 954.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.022.000 (4,1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 378.000 (1,5%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 310.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.044.000 (25,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.110.000 (20,7%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 447.000 (2,4%)

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 1.901.000 (14%), Il Paradiso delle Signore 2.002.000 (17,3%). La Vita in Diretta 1.924.000 (16%) dalle 17:08 alle 17:26 e 2.445.000 (17,7%) dalle 17:26 alle 18:43. Su Canale5 Beautiful 2.603.000 (17,2%), Una Vita 2.548.000 (17,3%), Uomini e Donne 2.973.000 (23,1%), Amici 2.177.000 (18,8%), Grande Fratello Vip 2.091.000 (18,1%), Pomeriggio Cinque 1.876.000 (15%) dalle 17:26 alle 17:45 e 2.103.000 (15%) dalle 17:49 alle 18:29. Su Rai2 Ore 14 567.000 (3,9%), Detto Fatto 518.000 (4,4%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie 928.000 (9,2%). Su Canale5 Tg5 Notte 492.000 (15,4%). Su Rai2 Ricomincio da San Valentino 449.000 (2,9%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 393.000 (6%). Su Rai3 La Versione di Fiorella 522.000 (3,6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA