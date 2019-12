Ascolti Tv 5 dicembre 2019, Celentano è meglio di Adrian. Ma la più vista è Anna Foglietta

Venerdì 6 Dicembre 2019, 10:53

. Su Rai1 Storia di Nilde è stato visto da una media di oltre 3,6 milioni di spettatori pari al 16,2% di share. Su Canale 5 Adrian Live Questa è la Storia ha raccolto ha sfiorato i 3 milioni con l’11,8% mentre Adrian il cartoon dimezza gli spettatori (1,5 milioni con l’8,9%). Su Rai2 Biancaneve 1,4 milioni e il 6%. Su Italia1 Hunter’s Prayer In Fuga 5,2%. Su Rai3 Stati Generali 5,6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 7,4%. Su La7 PiazzaPulita 5,4%. Su Tv8 Spider-Man: Homecoming 3%, sul Nove La Confessione 2,3%. Su SkyUno 3,3% per X Factor che ha ospitato Tiziano Ferro.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,7 milioni e il 22,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni e 16%. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Italia1 CSI Miami 4,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,5% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 5,7%, su La7 Otto e Mezzo 8%. Su Tv8 Guess my Age 2,4%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,2%.Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,9 milioni (24,8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,4 milioni (17,9%).