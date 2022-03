Ascolti Tv 24 marzo 2022, in 10 milioni piangono assieme all'Italia di Mancini

Ascolti del 24 marzo 2022. In prima serata su Rai1 hanno pianto con l’Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord ben 9.735.000 spettatori di media, pari al 39,3% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi 2.306.000 (15,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 902.000 (5,3%). Su La7 Piazzapulita 994.000 (4%) dalle 21:24 alle 22:33 e 866.000 (7,3%) dalle 22:39 alle 1:17. Su Rai2 L’amore infedele 1.007.000 (4,7%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto 913.000 (4.1%). Su Rai3 Amore Criminale 922.000 (4,2%). Su Tv8 Io prima di te 402.000 (1,8%). Sul Nove Diverso da chi? 245.000 (1,1%). Su Sky Uno/+1 e on demand la seconda tappa della nuova stagione di Pechino Express 436.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.166.000 (12,5%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.300.000 (5,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.257.000 (5,3%), Un Posto al Sole 1.576.000 (6,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.388.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia 945.000 (3,9%) e 814.000 (3,2%). Su Rai2 Tg2 Post 874.000 (3,4%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 270.000 (1,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 297.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.766.000 (25,1%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.732.000 (20,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 975.000 (9,3%). Su Canale5 Tg5 Notte 475.000 (15,1%). Su Rai2 Anni 20 Notte 162.000 (2%). Su Italia1 Una bugia di troppo 317.000 (3,9%). Su Rai3 Sopravvissute 677.000 (4,9%). Su Rete4 A noi piace freddo 202.000 (5%). Su La7 TgLa7 163.000 (4,3%). Su RaiSport Notte Azzurra, postpartita della Nazionale, 515.000 (3,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 11:34

