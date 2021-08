Ascolti Tv di ieri, giovedì 12 agosto 2021, anche in replica Luca Argentero è sempre Doc

Ascolti Tv ieri giovedì 12 agosto 2021. In prima serata su Rai1 la replica della fiction Doc Nelle tue Mani con Luca Argentero ha conquistato una media di 2.012.000 spettatori pari al 15,1% di share. Su Canale5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza 1.382.000 (9,9%). Su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso 1.081.000 (7,7%). Su Italia1 FBI: Most Wanted 724.000 (5,4%). Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu in replica 542.000 (3,7%). Su Rete4 il film Bagnomaria con Giorgio Panariello 622.000 (4,3%). Sul Nove il film Indovina chi 378.000 (2,7%). Su La7 The Aviator 247.000 (2,1%). Su Tv8 I Delitti del BarLume 264.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.989.000 (19,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.131.000 (13,6%). Su Rete4 Stasera Italia News 788.000 (5,2%) nella prima parte e 998.000 (6,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 799.000 (5,1%). Su La7 In Onda 766.000 (4,9%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 794.000 (5,1%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0: 483.000 (3,2%). Su Tv8 4 Hotel 402.000 (2,6%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 393.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.033.000 (25,2%). Su Canale5, in replica, Conto alla Rovescia 1.304.000 (11,3%). Su Rai3 le news TgR 1.927.000 (15,2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA