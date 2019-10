Ascolti Tv 6 ottobre 2019, è Imma la nuova Montalbano della Rai

di Marco Castoro

Ascolti Tv di ieri domenica 6 ottobre 2019. Su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata vista da una media di oltre 4,4 milioni di spettatori pari al 19,5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live Non è la D’Urso è stata seguita da una media che è circa la metà della fiction di Rai1, (2,3 milioni) pari al 13,3% di share. Al terzo posto il derby d’Italia trasmesso da Sky Sport per i soli abbonati: Inter-Juventus è stato visto da 3 milioni e 243 mila spettatori con il 13,2% di share. Su Rai2 in leggero calo Che Tempo Che Fa 1,8 milioni e 7,3%, andato in onda dalle 21.07 alle 22.37, mentre e 1,6 milioni (8%) per Il Tavolo dalle 22.41 alle 23.36. Rai2 con Fazio la domenica è cresciuta di quasi due punti in prima serata. Su La7 Non è L’Arena supera di poco il milione di media con il 5,5%. Meglio di Giletti fa Italia1 con Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo 6%. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi 4,1%. Su Rete4 The Bourne Identity 3,7%. Su Tv8 Quattro Hotel 1,6%. Sul Nove Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto (1%).



In fascia Ascolti TV Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 18,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 11,3%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 19,6%. Su Canale 5 Caduta Libera 17,6%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 6,4%. Che Tempo Che Farà 4,3%. Al mattino la Santa Messa presieduta da Papa Francesco 15,5%, L’Angelus 16,4%, Linea Verde 18,8%, Domenica Ventura 4%.

Al pomeriggio Domenica In oltre 2,6 milioni di media e 16,3% nella prima parte in onda dalle 13.59 alle 14.54, e 15,5% nella seconda dalle 17.36 alle 18.41, Domenica Live 1,9 milioni (13,7%) dalle 17.22 alle 18.33, e 1,6 milioni (10,3%) nella seconda. Su Rai2 Quelli che il Calcio 7,3% con circa un milione in visione. In seconda serata Speciale Tg1 7,1%, Tg5 Notte 13,3%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 10,2%. Su Italia1 Tiki Taka 8,6%. Lunedì 7 Ottobre 2019, 11:22

