Ascolti Tv 21 febbraio 2021, boom alla prima di Lolita, ma non è Montalbano

Ascolti Tv ieri domenica 21 febbraio 2021. Prima serata. Esordio in stile Montalbano su Rai1 per Le Indagini di Lolita Lobosco che conquista una media di 7.535.000 spettatori pari al 31,8% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, registra una media di 2.022.000 (12,2%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.414.000 (9,1%) e Che Tempo che Fa il Tavolo 1.060.000 (5,8%). Su La7 Non è l’Arena 1.482.000 (5,7%) nella prima parte e 894.000 (6,4%) nella seconda. Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione 1.397.000 (5,8%). Su Rai2 9-1-1 fa 1.011.000 (3,7%) nel primo episodio e 832.000 (3,2%) nel secondo. Su Rete4 Troy 594.000 (3%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel 478.000 (1,8%). Sul Nove Quasi quasi Cambio i Miei 240.000 (0,9%) nel primo episodio e 211.000 (1%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 5.626.000 (20,9%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.491.000 (13%). La presentazione di Che Tempo che fa su Rai3 registra 1.764.000 (6,9%), la presentazione di Non è l’Arena su La7 ottiene 1.133.000 (4,2%). Su Italia1 CSI Miami 1.320.000 (4,9%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.274.000 (4,8%) nella prima parte e 1.229.000 (4,5%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti 478.000 (1,8%), sul Nove Little Big Italy 321.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.842.000 (20,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.241.000 (14,2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 1.140.000 (6%) nella prima parte e 1.276.000 (5,7%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.332.000 (13,9%).

A mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.528.000 (21,2%), Linea Verde 3.257.000 (20,3%).

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3.159.000 (18,4%) nella prima parte e 2.652.000 (16,3%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.217.000 (12,9%). Su Canale 5 Domenica Live 2.383.000 (13,8%). Su Rai2 I Campionati del Mondo di Sci 1.035.000 (5,7%), Quelli che Aspettano 934.000 (5,6%) e Quelli che il Calcio 1.071.000 (6,6%). Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.368.000 (8,3%) e Mezz’Ora in più Il Mondo che Verrà 946.000 (5,9%), Kilimangiaro Il Grande Viaggio 932.000 (5,8%) mentre Kilimangiaro 1.564.000 (9%). Su Rete 4 La Stangata 628.000 (3,7%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 ottiene 1.033.000 (10,1%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 464.000 (13,2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 937.000 (6,6%) e L’Altra DS 251.000 (3,5%). Su Italia1 Pressing Serie A 355.000 (5,5%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 362.000 (4,3%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA