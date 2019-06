Ascolti Tv 16 giugno 2019, l'estate si tinge sempre più d'azzurro

Ascolti Tv di ieri, domenica 16 giugno 2019. Dopo le ragazze anche l’Under 21 fa presa sul pubblico. Su Rai1 l’incontro Italia-Spagna ha appassionato una media di 5.660.000 spettatori pari al 29,4% di share. Evidentemente piace molto l’estate azzurra in tv. Su Canale 5 Lontano da Te scende all’8,9%. Su Rai2 NCIS 7,1% mentre Elementary 5,9%. Su Rai3 Report 6,8%. Su Italia 1 Catwoman 5,1%. Su Rete4 il meglio di #Cr4 – La Repubblica delle Donne 3,1%. Su La7 Non è l’Arena Il Meglio 3,6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 2,7%, sul Nove Little Big Italy 1,3%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 13,5%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,6%, sul Nove l'incontro di Pallavolo per la Nations League Italia-Bulgaria 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 22,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 16,8%. Su Rai2 Polonia-Belgio Under 21 5,6%.

