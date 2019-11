Ascolti Tv 16 dicembre 2019, a Tù sì que Vales si balla sulle note dello share

Ascolti Tv di ieri sabato 16 novembre 2019. Oltre la metà dei telespettatori sintonizzati ha visto Canale 5 o Rai1, oppure ha fatto zapping tra i due canali. Il restante 49,4% si è diviso tra tutte le altre reti, le generaliste e le tematiche. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha sfiorato i 5,5 milioni di media spettatori pari al 29,5% di share. Su Rai1 Una Storia da Cantare dedicata a Fabrizio De André, con Enrico Ruggeri e una Bianca Guaccero che ha sfoderato ottime doti canore, ha ottenuto una media di 4,2 milioni di spettatori pari al 21,1% di share. Su Rai2 NCIS 5,4% e NCIS Los Angeles 5%. Su Italia 1 Madagascar 2 Via dall’Isola 4,7%. Su Rai3 Dottori in Corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 3,2%. Su Rete4 Sentieri Selvaggi 2,9%. Su La7 Speciale Atlantide Mussolini Primo Atto 2,3%. Su Tv8 le Qualifiche del GP del Brasile 2,7%. Su Nove Presa Mortale 1,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 I Soliti Ignoti 22,9% con 5,2 milioni. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 19,2%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 5,9%. Su Italia 1 CSI Miami 5,4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 4,2%. Su Tv8 Aspettando il GP 1,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica 1,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,3 milioni (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 4,2 milioni (22,4%). Su Rai2 l’incontro Under 21 Italia-Islanda 5,7%. Domenica 17 Novembre 2019, 11:03

