Ascolti Tv di ieri domenica 13 marzo 2022, Lo Show dei Record si avvicina a Noi, terzo posto per Fazio. Bene Giletti

Ascolti tv di ier domenica 13 marzo 2022. In prima serata su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction Noi ha conquistato una media di 3.690.000 spettatori pari al 17,3% di share. (primo episodio: 3.936.000 e 16,6%, secondo: 3.413.000 e 18,1%). Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 0.14 – la seconda puntata de Lo Show dei Record 3.058.000 (16,2%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa - dalle 20.46 alle 22.11 –2.680.000 e 10,9% (presentazione di 40 minuti 1.965.000 e 8,4%), Che Tempo Che Fa Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.53 –1.579.000 (8,7%). Su La7 Non è l’Arena 1.002.000 (5,9%). Su Rete4 Zona Bianca 751.000 (4,5%). Su Italia1 il film King Arthur Il Potere della Spada 924.000 (4,6%). Su Rai2 The Rookie4: 977.000 (3,9%), a seguire CSI Vegas 757.000 (3,2%). Su Tv8 il film Tomb Raider 284.000 (1,4%). Sul Nove Stand Up Comici in Prova 297.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.754.000 (19,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.363.000 (13,5%). Su Italia1 NCIS 1.405.000 (5,7%). Su Rete 4 Controcorrente 1.122.000 (4,7%) e 1.231.000 (4,9%). Su La7 In Onda 1.072.000 (4,3%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 543.000 (2,2%). Sul Nove Little Big Italy 323.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.735.000 (22%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.608.000 (17,2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 784.000 (4,1%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.797.000 (20,2%), l’Angelus 2.401.000 (21,9%), Linea Verde 3.427.000 (22,2%). Al pomeriggio Domenica In 2.990.000 (18,9%) e 2.351.000 (16,4%), Da Noi… A Ruota Libera 2.148.000 (13,5%). Su Canale5 Amici Verso il Serale 2.592.000 (16,2%), Verissimo 2.276.000 (15,8%) e 2.219.000 (13,8%) con Giri di Valzer. Su Rai3 Mezz’ora in Più 1.224.000 (8,2%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 1.046.000 (7,5%), Kilimangiaro 1.442.000 (8,6%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 583.000 (5,7%). Su Canale 5 Tg5 Notte 716.000 (11,5%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 975.000 (7,9%), L’Altra DS 236.000 (4%). Su Italia1 Pressing 382.000 (6,8%), Highlights iniziali di 8 minuti 485.000 (4,7%). Su Rai3 Tg3 Mondo 685.000 (7,7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 11:36

