Ascolti Tv 21 settembre 2019, Maria De Filippi più forte di Ulisse e Alberto Angela

Ascolti Tv di ieri sabato 21 settembre 2019. Parte bene Amici Celebrities che si aggiudica la sfida diretta con Ulisse Il Piacere della scoperta di Alberto Angela. In sovrapposizione dalle ore 21:29 alle ore 23:49 il talent di Maria De Filippi ottiene il 19,7% di share pari a 3 milioni 631 mila telespettatori mentre Raiuno il 18,9% con 3 milioni 493 mila telespettatori. 20,6% la media share per Canale 5, 19% quella di Raiuno. Nonostante Sky e Dazn mandassero in onda il derby Milan-Inter.

Così le altre generaliste in prima serata: su Rai2 NCIS 6,1% e FBI 5,3%. Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti 6,6%. Su Rai3 Arrival 3,5%. Su Rete4 Don Camillo 3,6%. Su La7 Little Murders 2%. Su Tv8 Case 39 l’1,7%. Su Nove L’Amore bugiardo l’1,8%. Domenica 22 Settembre 2019, 12:03

