Ascolti Tv 7 novembre 2021, a tutto Cuori in prima serata. La domenica pomeriggio sorride a De Filippi-Toffanin

Ascolti Tv di ieri domenica 7 novembre 2021. In prima serata su Rai1 La serie Cuori ha registrato una media di 3.727.000 telespettatori, share 17,7%. Su Canale5 All Together Now 2.329.000 (12,4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.259.000 (9,4%) e Il Tavolo 1.677.000 (8,7%). Su Rete4 Controcorrente Prima serata 805.000 (4,4%). Su Rai2 N.C.I.S Los Angeles 945.000 (3,9%). N.C.I.S. New Orleans 760.000 (3,3%). Su Italia1 La serie Sherlock Holmes 692.000 (3,4%). Su La7 Atlantide 420.000 (2,5%). Su Tv8 MasterChef Italia 517.000 (2,3%). Su Nove Il film Sei giorni, sette notti 368.000 (1,7%).



In fascia Access Prime Time Soliti Ignoti su Rai1 Il Ritorno 4.554.000 (18,9%), su Canale5 Paperissima Sprint 2.951.000 (12,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.391.000 (21,3%), su Canale 5 Caduta Libera 3.345.000 (16,5%). Tg1 5.001.000 (22%), Tg5 4.116.000 (18%).

Nel daytime su Rai1 al mattino Santa Messa 1.707.000 (19,6%), Angelus 2.181.000 (20,3%), Linea Verde 2.987.000 (21,1%). Su Rai2 Citofonare Rai2 454.000 (4%). Al pomeriggio Domenica In 2.859.000 (17,5%) e 2.509.000 (16,9%). Da Noi a Ruota Libera 2.106.000 (13,1%). Su Canale 5 Amici 2.982.000 (19,2%), Verissimo 2.744.000 (18,7%) e 2.702.000 (16,2%). Su Rai3 Kilimangiaro 893.000 (6,1%) e 1.262.000 (7,6%).

I programmi sportivi: su Rai2 90° Minuto 882.000 (4,7%) DS 973.000 (5%) e 1.051.00 (9,2%), l’Altra DS 399.000 (6,6%). Su Italia1 Pressing 529.000 (5%) e 317.000 (5,8%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 12:09

