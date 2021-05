Ascolti tv ieri 5 maggio 2021, vince Bova. Ulisse? Chi l'ha visto? Vita in diretta da record

Ascolti Tv 5 maggio 2021. In prima serata su Canale 5 la fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova è stata seguita da una media di 3.474.000 spettatori pari al 16,5% di share. Al secondo posto su Rai3 Chi l’ha visto? 2.983.000 (13,7%) che supera su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta 2.883.000 (12,9%). Su Italia 1 Geostorm 1.434.000 (6,2%). Su Sky Chelsea-Real Madrid di Champions League 1.178.000 abbonati (4,6%). Su Rai2 Il Sole è Anche una Stella 1.035.000 (4,2%). Su Rete4 Zona Bianca 764.000 (3,8%). Su Tv8 Name That Tune 723.000 (3,3%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 542.000 (2,9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 468.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.980.000 (19,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.019.000 (15,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.943.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.252.000 (5,1%) nella prima parte e 1.049.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.020.000 (3,9%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.457.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 1.893.000 (7,4%). Su Italia1 CSI 1.116.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 488.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 461.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.327.000 (24,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.542.000 (20,2%). Alle 19 Tg3: 2.162.000 (13,3%), a seguire le edizioni del TgR: 2.871.000 (15%). Alle 20 Tg1: 5.435.000 (24,6%), Tg5: 4.448.000 (19,7%), TgLa7: 1.268.000 (5,6%)

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 633.000 (8,3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 819.000 (9,8%). Su Rai2 Restart 302.000 (2,2%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 818.000 (10%). Su Italia1 Pressing Champions League 680.000 (6,9%). Su Rete 4 Confessione Reporter 235.000 (4,5%). Su Tv8 Permesso Maisano 278.000 (3,3%).

Nel daytime da segnalare La Vita in Diretta con Alberto Matano da record con 2.336.000 spettatori di media e il 21,1% di share.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA