Ascolti Tv 4 maggio 2021, Amadeus e Insinna più appetitosi di Montalbano

Ascolti Tv ieri 4 maggio 2021. In prima serata su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con L’Altro Capo del Filo cala leggermente la sua media con 4.172.000 spettatori e il 17,8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City PSG 4.231.000 (16,3%) ai quali vanno aggiunti 856.000 abbonati (3,3%) che l’hanno visto su Sky. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene 1.847.000 (10,8%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.804.000 (6,9%). Su La7 diMartedì 1.264000 (5,7%) e diMartedì Più 373.000 (4,6%). Su Rete4 Fuori dal Coro 964.000 (5,2%). Su Rai3 Cartabianca 926.000 (4,2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 276.000 (1,2%). Sul Nove The Call 360.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.241.000 (20%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.912.000 (15,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.854.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.260.000 (5,1%) nella prima parte e 1.178.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 950.000 (3,6%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.513.000 (6,3%) e Un Posto al Sole 1.791.000 (6,9%). Su Italia1 CSI 1.235.000 (4,8%). Su Tv8 Guess My Age 482.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 516.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.591.000 (24,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.459.000 (19,4%). Alle 20 Tg1: 5.607.000 (24,8%), Tg5: 4.662.000 (20,6%), TgLa7: 1.194.000 (5,2%). Alle 19 Tg3: 2.203.000 (13,3%), le edizioni del TgR 3.004.000 (15,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.097.000 (12,2%). Su Canale 5 Champions League 1.267.000 (7,3%), X Style 576.000 (5,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 461.000 (5,7%). Su Rai2 Fuori Tema 621.000 (3,4%) e Una Pezza di Lundini 337.000 (3,1%). Su Italia1 APB 568.000 (12,7%) nel primo episodio e 439.000 (12,3%) nel secondo. Su Rete 4 Il Lato Oscuro di Mio Marito 257.000 (5,8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA