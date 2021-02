Ascolti Tv 3 febbraio 2021, vince il calcio ma Chi l'ha visto? e Italia's Got Talent reggono l'urto

Ascolti Tv di ieri mercoledì 3 febbraio 2021. Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato una media di 4.934.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Made in Italy 2.455.000 (11,2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.358.000 (10,6%). Su Rai2 La Caserma 1.717.000 (7,6%). Su Italia1 Il principe cerca moglie 1.704.000 (7,1%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 1.215.000 (5,1%). Su La7 TgLa7 Speciale 1.289.000 (5,3%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 875.000 (3,9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 588.000 (2,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.241.000 (10,6%). Su Canale5 Coco Avant Chanel L’amore prima del mito 509.000 (7,5%). Su Rai2 ReStart 370.000 (4,6%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.250.000 (15,6%). Su La7 Otto e Mezzo 2.234.000 (8,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.587.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.560.000 (5,8%) nella prima parte e 1.315.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.602.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 1.875.000 (6,9%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.205.000 (4,5%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 665.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 381.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.028.000 (23,1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.770.000 (17,8%). Alle 20 Tg1: 6.046.000 (24,2%) Tg5: 5.024.000 (19,8%) TgLa7: 1.727.000 (6,8%). Alle 19 Tg3: 2.499.000 (12,5%)

