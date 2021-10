Ascolti Tv, 30 settembre 2021 vince Fino all'Ultimo Battito. Boom di Formigli con l'inchiesta sulla destra

Ascolti Tv 30 settembre 2021. In prima serata su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.42 – la seconda puntata di Fino all’Ultimo Battito è stata seguita da 3.620.000 spettatori pari al 18,8%. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.04 – la terza puntata di Star in the Star 1.880.000 (10,6%). Su La7 boom di PiazzaPulita con l’inchiesta di Fanpage 1.042.000 (6,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 853.000 (5,6%). Su Rai2 Con Air 946.000 (4,6%). Su Italia 1 Chicago Med 940.000 (4,8%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Lazio-Lokomotiv Mosca 855.000 (3,9%) più 280 mila abbonati di Sky (1,3%). Su Rai3 la seconda puntata di Lui è Peggio di Me con Panariello e Giallini 803.000 (3,8%). Sul Nove l’esordio della quinta edizione de Il Contadino Cerca Moglie 488.000 (2,3%). Su Sky Uno X Factor 754.402 abbonati e 2,8% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno con la vincita record di Paola Ferrari è seguito da 4.553.000 spettatori (19,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.681.000 (15,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.075.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.531.000 (6,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.540.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 882.000 (3,9%) nella prima parte e 865.000 spettatori (3,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 825.000 (3,5%). Su Italia1 NCIS 1.154.000 (5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 414.000 (1,8%). Su Tv8 lo studio di Uefa Europa League 303.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.757.000 (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.980.000 (17,8%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.619.000 (14,3%). Su Sky Napoli-Spartak Mosca 397.000 abbonati (2,3%), Zorya-Roma 144.000 (0,8%).

