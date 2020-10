Ascolti Tv 30 settembre 2020, Temptation Island a prova di Ulisse

Ascolti Tv di ieri mercoledì 30 settembre 2020. Su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta è stato seguito da una media di 3.683.000 spettatori pari al 17,5% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha conquistato la media di 2.952.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai2 Mare Fuori 1.502.000 e 6,7%. Su Italia 1 Rambo III 1.433.000 (6,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.709.000 (8,4%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 1.017.000 (4,5%). Su La7 Atlantide Fuori i Mercanti dal Tempio 578.000 spettatori e 3,4%. Su Tv8 The Eagle 255.000 (1,2%), sul Nove Fantozzi contro Tutti 286.000 (1,3%).



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.496.000 e 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.322.000 (17,1%). Su Rai2 Tg2 Post 3,5% e 890.000. Su Italia1 CSI 1.048.000 e 4,2%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.705.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.132.000 (4,7%) nella prima parte e 1.088.000 (4,3%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1.789.000 spettatori (7,1%). Su Tv8 Guess my Age 512.000 (2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 633.000 e 2,5%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 11:06

